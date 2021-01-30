В мире продолжается крупнейшая кампания в истории вакцинации. По состоянию на 30 января уже сделано более 90 миллионов прививок против коронавирусной инфекции. Вакцинация продолжается в 62 странах мира.

Источник: Bloomberg

В мире уже сделали более 90,8 миллиона прививок против коронавируса. Агентство Bloomberg отслеживает ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

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В каких странах сделали больше всего прививок против коронавируса

США – 28,9 миллиона доз;

Китай – 23 миллиона доз;

Страны Евросоюза – 11,6 миллиона доз;

Великобритания – 8,4 миллиона доз;

Израиль – 4,6 миллиона доз.

Что известно о вакцинации в Украине

В Украине вакцинация против коронавирусной инфекции стартует, вероятно, 15 февраля. Именно в эти даты в Украину должны поступить первые дозы вакцины. Виктор Ляшко заявил, что сейчас много процессов на этапе согласования, но договоренности о поставках вакцины уже есть, а помешать старту вакцинации могут разве форс-мажорные обстоятельства.

По прогнозу Виктора Ляшко, наверное, первой приедет в Украину вакцина Pfizer в рамках COVAX.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала