Сколько людей могут умереть от COVID-19 до конца года: подсчеты ВОЗ

До конца года от коронавируса могут умереть еще 236 тысяч человек. По крайней мере так прогнозируют во Всемирной организации здравоохранения.

Это может произойти из-за низкого уровня вакцинации в более бедных странах и из-за застоя прививок в целом, что сейчас наблюдается по всему миру. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

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В Европе уже зарегистрировали около 1,3 миллиона смертей в результате коронавируса. Из 53 стран-членов Европейского регионального бюро ВОЗ в 33 (62%) за последние две недели уровень заболеваемости составил более 10%.

Клюге считает, что есть несколько причин роста заболеваемости. Помимо повышения передачи очень заразного штамма коронавируса Дельта, во многих странах все еще довольно мягкие эпидемиологические ограничения.

Рост смертности уже начался

На прошлой неделе количество смертей увеличилось на 11% – по одним надежным прогнозам до 1 декабря в Европе погибнет 236 000 человек,

– заявил Клюге.

Ситуация с коронавирусом в мире 30 августа

Источник: Университет Хопкинса