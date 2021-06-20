Предпосылками исследования стало то, что во многих прошлых опросах ученые не пытались разделить тех людей, которые хотят стать родителями, но не могут себе этого позволить, и тех, кто позиционирует себя как чайлдфри, то есть не планируют и не хотят детей.

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Опрос проводился среди 981 жителя штата Мичиган, США.

Больше всего нас удивило то, сколько людей не хотят детей,

– рассказала одна из исследователей, психолог Дженнифер Уотлинг Нил.

25% опрашиваемых заявили, что не хотят и не планируют детей. Стоит добавить, что в предыдущих исследованиях этот показатель составлял от 2% до 9%.

Результат опроса также не выявил существенных различий в удовлетворенности жизнью или других характеристиках между родителями, теми, кто не может завести ребенка и теми, кто относит себя к чайлдфри.

Чайлдфри – это сознательный выбор Чайлдфри – люди, которые отказываются иметь детей. Люди-чайлдфри не хотят детей не из-за состояния здоровья, материальных неурядиц или из-за проблем в отношениях. Отказ от отцовства или материнства – исключительно свободный, сознательный выбор таких людей.

Однако последние оказались более либеральными; а люди с детьми или те, кто хочет их завести, относятся к представителям движения чайлдфри менее толерантно.

Учитывая большое количество взрослых, не имеющих детей, этой группе следует уделять больше внимания. В будущем они планируют изучить причины, по которым люди не хотят иметь детей.