Сколько людей не хотят детей: новый опрос

Психологи из Университета штата Мичиган провели масштабный опрос, чтобы узнать, сколько людей не хотят стать родителями, а также насколько они довольны своей жизнью.

Предпосылками исследования стало то, что во многих прошлых опросах ученые не пытались разделить тех людей, которые хотят стать родителями, но не могут себе этого позволить, и тех, кто позиционирует себя как чайлдфри, то есть не планируют и не хотят детей.

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Опрос проводился среди 981 жителя штата Мичиган, США.

Больше всего нас удивило то, сколько людей не хотят детей,

– рассказала одна из исследователей, психолог Дженнифер Уотлинг Нил.

25% опрашиваемых заявили, что не хотят и не планируют детей. Стоит добавить, что в предыдущих исследованиях этот показатель составлял от 2% до 9%.

Результат опроса также не выявил существенных различий в удовлетворенности жизнью или других характеристиках между родителями, теми, кто не может завести ребенка и теми, кто относит себя к чайлдфри.

Чайлдфри – это сознательный выбор Чайлдфри – люди, которые отказываются иметь детей. Люди-чайлдфри не хотят детей не из-за состояния здоровья, материальных неурядиц или из-за проблем в отношениях. Отказ от отцовства или материнства – исключительно свободный, сознательный выбор таких людей.

Однако последние оказались более либеральными; а люди с детьми или те, кто хочет их завести, относятся к представителям движения чайлдфри менее толерантно.

Учитывая большое количество взрослых, не имеющих детей, этой группе следует уделять больше внимания. В будущем они планируют изучить причины, по которым люди не хотят иметь детей.