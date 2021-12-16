У кого чаще всего бессимптомное течение коронавируса

Молодые люди до 20 лет чаще других переносили коронавирус бессимптомно, в этой возрастной группе их оказалось около 60%. Почти половина людей в возрасте от 20 до 39 лет, которые болели ковидом, также не проявляли внешних признаков инфекции.

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И лишь около 33% людей старше 40 также оказались бессимптомными носителями вируса. Ученые отмечают, что подобная картина является типичной для многих респираторных заболеваний.

Специалисты также отмечают, что больше всего бессимптомных случаев происходит среди персонала и жителей домов для людей преклонного возраста, путешественников, которые отдают предпочтение самолетам, и беременным женщинам. Как отмечают исследователи, такая статистика связана с тем, что эти люди чаще всего проходят тестирование.

Почему это опасно

По словам ученых, такое большое количество скрытых случаев COVID-19 вызывает беспокойство. Поскольку предыдущие исследования показали, что у пациентов с легким и бессимптомным коронавирусом вырабатывается меньше антител, и они часто заражаются повторно.

Также пациенты с бессимптомным COVID-19 не защищены от постковидного синдрома. Американское исследование проведенное на почти двух миллионах граждан США показало, что 19% пациентов, не имевших признаков болезни, ощутили на себе его последствия.

Ранее ученые выяснили, что вакцинированные люди, с прорывными инфекциями COVID-19 выделяют меньше вируса, чем те, кто не вакцинирован и инфицирован.