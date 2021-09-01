Сколько людей погибло из-за катаклизмов за последние 50 лет

По данным Всемирной метеорологической организации, количество стихийных бедствий, связанных с погодой, за последние 50 лет увеличилось в 5 раз. Ученые утверждают, что природные катаклизмы стали происходить чаще из-за изменений климата и более экстремальных погодных условий.

Смерти из-за погодных условий

Впрочем, смертей из-за увеличения количества штормов, наводнений и засух стало гораздо меньше. В последние годы стихийные бедствия стали лучше фиксировать: качество наблюдений заметно возросло. И, по данным экспертов, именно новые системы предупреждения и прогнозирования помогли снизить число жертв.

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За последние полвека более двух миллионов человек погибли из-за стихийных бедствий связанных с климатическими, метеорологическими и гидрологическими явлениями. Ущерб от них составляет 3,64 триллиона долларов.

Влияние климатических явлений на людей

С 1970 по 2019 год в мире произошло более 11 тысяч климатических бедствий. На них пришлось 50% всех бедствий на планете, 45% зафиксированных в них смертей и 74% всех зарегистрированных экономических потерь. Более 91% летальных случаев произошли в развивающихся странах.

Больше всего жертв из-за засухи – 650 тысяч человек. Штормы унесли 577 тысяч жизней, наводнения – 58 тысяч, экстремальные температуры стали причиной смерти более 55 тысяч человек.

Смертность в результате бедствий снижается. В 70-х и 80-х годах ежедневно регистрировались около 170 связанных смертей. В 2010-х годах показатель упал до 40.

Экономический ущерб наоборот растет. В 2010-2019 годах ежедневные материальные потери составили в среднем 383 доллара. Это в семь раз больше, чем в 1970-1979 годы. Больше всего разрушений приносят штормы.

Три экстремальных природных события с крупнейшими финансовыми последствиями произошли в 2017 году.

Ранее аналитики установили, что в Украине 84% граждан убеждены, что на планете происходит глобальное изменение климата. С таким утверждением не согласны лишь 11% украинцев.