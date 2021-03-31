О важности физической активности ученые говорят давно. Но мало кто знает, что ее нехватка - причина 8% неинфекционных болезней в мире.

Ученые проанализировали данные о физической активности, собранные в 2016 году в 168 странах. Они провели оценку того, сколько различных болезней могли можно было избежать путем увеличения количества физических нагрузок.

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Смерти из-за нехватки физической активности

Авторы работы пришли к выводу, что недостаток физической активности связан:

с более чем 7% смертей от любой причины и смертей от сердечно-сосудистых болезней;

около 8% всех неинфекционных заболеваний в мире.

Недостаток физической активности по-разному влияет на риск различных заболеваний. Так, с ней были связаны 1,6% случаев деменции и 8,1% – гипертонии.

В странах с высоким уровнем доходов влияние гиподинамии на развитие неинфекционных болезней оказалось в два раза выше по сравнению со странами с низким уровнем доходом. Однако, 69% всех смертей и 74% смертей от сердечно-сосудистых болезней, связанных с недостаточной физической активностью, приходится на страны со средним уровнем дохода.

Для сравнения ученые указали, что с курением в мире связано 8,7% смертей, с потреблением сладких напитков – 1,2%, с ожирением – 10 – 11% (в Европе).

Что было известно раньше

Источник: Health

Низкий уровень физической активности – известный фактор риска преждевременной смерти и нескольких неинфекционных болезней. Согласно оценкам 2008 года, она связана с 6 – 10% случаями преждевременной смерти, сахарного диабета 2 типа, рака молочной железы и рака толстой кишки.

Несмотря на известную вредное воздействие недостаточного уровня физической активности, более четверти населения планеты не следует рекомендациям касательно физической активности. В ООН ожидают, что если люди станут более активными физически, то показатели психического и физического здоровья людей улучшатся.

Сколько нужно уделять времени физической активности

Информация: ВОЗ

Нормы физической активности, установленные Всемирной организацией здравоохранения: 150 – 300 минут умеренной или 75 – 150 минут интенсивной нагрузки в неделю.