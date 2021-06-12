В страны из более чем 15 миллионов случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

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Лидером по числу зараженных и умерших остаются США, где обнаружено суммарно 33 437 749 инфицированных COVID-19, а число умерших возросло до 599 180.

Второе место по количеству заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 29 359 155, а общее количество умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 367 81.

Третью позицию в мире по количеству инфицированных занимает Бразилия, где за время пандемии зарегистрированы 17 296 118 больных, из них умерли 484 235 человек.

Как остановить пандемию

По подсчетам ВОЗ, для того, чтобы остановить пандемию, надо вакцинировать около 70% взрослого населения планеты, а для этого нужно 11 миллиардов доз.

Поэтому, лидеры стран G7 планируют к концу следующего года передать небогатым странам один миллиард доз вакцины, а Евросоюз, кроме того, решил выделить им миллиард евро на борьбу с пандемией.

Во время пандемии важно заботиться о своем здоровье и гигиене. Пользуйтесь дезинфицирующими салфетками Smile Sterill Bio, которые эффективно уничтожают вирусы и бактерии и при этом не сушат кожу.