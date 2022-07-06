Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, это только официальные данные.

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Потери украинской системы здравоохранения

Олег Ляшко “122 заведения разрушены до основания, они восстановлению не подлежат, их нужно будет строить заново. Если оценивать в средствах, то на восстановление заведений до того состояния, в котором они были, нужно более 35 миллиардов. Чтобы отсторить разрушенные, нужно более 15 миллиардов”.

Он также сообщил, что россияне уже уничтожили 85 автомобилей гражданских скорой помощи, их невозможно использовать дальше. Еще 105 автомобилей захватили россияне, неизвестно, что с ними сейчас. На 6 июля на оккупированной территории находятся 469 учреждений здравоохранения.

Негативные последствия войны для здоровья украинцев

Ранее Виктор Ляшко сообщал, что люди, которые сейчас в Украине переживают последствия войны, "постарели" на 10 – 15 лет. То есть недуги, которыми люди болели, например, в 60 лет, теперь будут догонять их в 45 – 50-летнем возрасте. Также ухудшится ситуация с диагностикой заболеваний, потому что не все люди могут обратиться за помощью вовремя и болезни будут диагностировать на поздних стадиях.

Поэтому министр призывает украинцев, которые находятся в безопасных регионах не пренебрегать здоровьем и записываться на прием к семейному врачу, если есть необходимость