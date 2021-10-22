Группа риска

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что медицинские работники являются одной из групп риска, которая прежде всего нуждается в вакцинации против COVID-19. И он раскритиковал несправедливость в распределении этих препаратов.

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По оценкам организации, в мире работает 135 миллионов медицинских работников.

Неравномерное распределение вакцин

Данные из 119 стран свидетельствуют о том, что в среднем 2 из 5 медицинских работников во всем мире полностью вакцинированы. Но, конечно, это среднее значение маскирует огромные различия между регионами и экономическими группами.

– сказал председатель ВОЗ.

В Африке вакцинирован только 1 медработник на 10, а в странах с высоким уровнем дохода – 8 из 10.

Из-за того, что бедные страны недостаточно обеспечены вакцинами, пандемия COVID-19 может затянуться еще и на 2022 год, считает старший руководитель ВОЗ доктор Брюс Эйлворд. По данным ВОЗ, подавляющее число COVID-вакцин используется в странах с высоким уровнем дохода.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине одной дозой уже вакцинировались 90% медицинских работников и 85% педагогов.