Людям, которые перенесли инфаркт, лучше не работать 55 часов в неделю и больше, показало новое исследование. Это может повысить риск повторного инфаркта.

В нем принимали участие 967 пациентов, проходивших лечение в канадских больницах из-за инфаркта миокарда в 1995 – 1997 годах. Все они были моложе 60 лет и намеревались продолжить работать. Респондентам регулярно задавали вопросы, чтобы понять, какие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний на них влияют.

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Обнаружение (в результате опроса) большого количества рабочих часов и факторов рабочего стресса помогало понять, насколько неблагоприятная рабочая среда и какому давлению подвергаются участники исследования. Когда оба эти факторы присутствуют, наблюдалось существенное увеличение повторных инфарктов,

– отметили ученые.

Как работа влияет на повторный инфаркт

За время наблюдения второй инфаркт развился у 21,5% участников исследования.

У людей, которые работали больше 55 часов в неделю, вторая сердечно-сосудистая катастрофа случалась примерно в два раза чаще , чем у тех, кто работал 35-40 часов.

, чем у тех, кто работал 35-40 часов. Повторный инфаркт чаще был у мужчин и в целом в молодых людей, обычно именно они работали сверхурочно.

В группе людей, которые работали больше 55 часов, было больше курильщиков и людей, которые пьют. Большое количество часов, как правило, была ассоциировано с высоким уровнем рабочего стресса.