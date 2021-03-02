В новом исследовании ученые на огромной выборке показали, сколько фруктов и овощей нужно съедать в день, чтобы максимально продлить жизнь. Они подчеркивают, что не все продукты, имеют одинаковую пользу.

Недостаточное количество фруктов и овощей в рационе – одна из ведущих причин развития сердечно-сосудистых болезней и увеличения риска смерти. Рекомендации по питанию и профилактике болезней сердца и сосудов указывают, что в день нужно съедать три-шесть порций фруктов или овощей.

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Одна порция

В новом исследовании ученые указывают, что масса стандартной порции фруктов или овощей – около 80 граммов. Это может быть один банан, половина чашки клубники, чашка приготовленного шпината. Американская кардиологическая ассоциация приводит следующие примеры размера порций:

Манго, яблоко, киви – один фрукт среднего размера.

Банан – один маленький.

Грейпфрут – половина среднего фрукта.

Клубника – четыре больших.

Авокадо – половина среднего размера.

Брокколи или цветная капуста – от пяти до восьми веточек.

Морковь – одна средняя.

Цукини – половина большого.

Сколько есть фруктов и овощей

Ученые проанализировали данные о здоровье и диете участников 28 исследований, в которых участвовали около двух миллионов человек из 29 стран.

Самым низким риск смерти был у людей, которые в среднем съедали около пяти порций фруктов или овощей в день. У участников из этой группы по сравнению с теми, кто потреблял менее двух порций этих продуктов в день:

риск смерти от всех причин был на 13% ниже;

от сердечно-сосудистых болезней – на 12%;

от рака – на 10%;

от респираторных болезней – на 35%.

"Оптимальной формулой" оказалось употребление двух порций фруктов и трех порций овощей в день. Люди, которые следовали ей, жили дольше всех.

Употребление более пяти порций фруктов или овощей в день не давало ощутимой дополнительной пользы для продолжительности жизни.

Ученые обнаружили, что не все фрукты и овощи дают одинаковый эффект. Крахмалистые овощи (например, кукуруза), фруктовые соки и картофель оказались не связанными со снижением риска смерти. Отдельно они отметили пользу зеленых листовых овощей (шпината, салата) и продуктов, богатых бета-каротином и витамином С (в цитрусовых, ягод, моркови).