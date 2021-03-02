Сколько надо есть фруктов и овощей: новые рекомендации
В новом исследовании ученые на огромной выборке показали, сколько фруктов и овощей нужно съедать в день, чтобы максимально продлить жизнь. Они подчеркивают, что не все продукты, имеют одинаковую пользу.
Источник:Cicrculation
Недостаточное количество фруктов и овощей в рационе – одна из ведущих причин развития сердечно-сосудистых болезней и увеличения риска смерти. Рекомендации по питанию и профилактике болезней сердца и сосудов указывают, что в день нужно съедать три-шесть порций фруктов или овощей.
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Одна порция
В новом исследовании ученые указывают, что масса стандартной порции фруктов или овощей – около 80 граммов. Это может быть один банан, половина чашки клубники, чашка приготовленного шпината. Американская кардиологическая ассоциация приводит следующие примеры размера порций:
- Манго, яблоко, киви – один фрукт среднего размера.
- Банан – один маленький.
- Грейпфрут – половина среднего фрукта.
- Клубника – четыре больших.
- Авокадо – половина среднего размера.
- Брокколи или цветная капуста – от пяти до восьми веточек.
- Морковь – одна средняя.
- Цукини – половина большого.
Сколько есть фруктов и овощей
Ученые проанализировали данные о здоровье и диете участников 28 исследований, в которых участвовали около двух миллионов человек из 29 стран.
Самым низким риск смерти был у людей, которые в среднем съедали около пяти порций фруктов или овощей в день. У участников из этой группы по сравнению с теми, кто потреблял менее двух порций этих продуктов в день:
- риск смерти от всех причин был на 13% ниже;
- от сердечно-сосудистых болезней – на 12%;
- от рака – на 10%;
- от респираторных болезней – на 35%.
"Оптимальной формулой" оказалось употребление двух порций фруктов и трех порций овощей в день. Люди, которые следовали ей, жили дольше всех.
Употребление более пяти порций фруктов или овощей в день не давало ощутимой дополнительной пользы для продолжительности жизни.
Ученые обнаружили, что не все фрукты и овощи дают одинаковый эффект. Крахмалистые овощи (например, кукуруза), фруктовые соки и картофель оказались не связанными со снижением риска смерти. Отдельно они отметили пользу зеленых листовых овощей (шпината, салата) и продуктов, богатых бета-каротином и витамином С (в цитрусовых, ягод, моркови).
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