После этой даты от работы должны устранять без сохранения заработной платы тех, кто не сделал хотя бы одну прививку. Главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, сколько работников уже отстранили.

Внимание Сколько в Украине провели прививок против COVID-19 и какими препаратами

Всего в Украине отстранили от работы 7 531 работника органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и медиков, невакцинированных от коронавируса. Такие данные по состоянию на 7 февраля 2022 года.

Среди них:

4 578 сотрудников коммунальных предприятий;

2 136 работников сферы здравоохранения, в том числе 216 врачей, 764 медсестер, 1 155 человек среди хозяйственного и административного персонала;

817 представителей органов местного самоуправления.

Всего в Украине в учреждениях здравоохранения (коммунальных и государственных) сейчас работают более 755 тысяч сотрудников. Отстранили – 2 136 работников, то есть примерно 0,2%,

– уточнил Кузин.

Обязательная вакцинация в Украине: что надо знать