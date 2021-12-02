Сколько невакцинированных среди госпитализированных с COVID: ответ врача скорой помощи

Медики по экстренной скорой помощи находятся буквально на передовой пандемии COVID-19, поскольку именно они госпитализируют людей с признаками болезни.

Большинство госпитализированных пациентов с COVID-19 – невакцинированные. Это в интервью 24 каналу подтвердил врач по медицине неотложных состояний ЛОЦЕМЛ МК и по совместительству руководитель авиамедиков Владимир Ананевич.

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Все, кого лично я забирал на госпитализацию с ковидом, невакцинированные. Общая статистика, я думаю, так и держится – 95 – 97% не вакцинированы. И если учесть купленные сертификаты, мы же не можем проверить, действительно ли вакцинирован человек. Мы ориентируемся на честность и порядочность людей,

– сказал Владимир Ананевич.

Когда мы спросили то же самое у напарника Владимира, фельдшера Игоря Гнатива, то он лишь подтвердил эту информацию. В основном среди госпитализированных – невакцинированные. Те, кто не верят в коронавирус или в вакцинацию.

Кроме этого, медики рассказали, что среди госпитализированных с COVID-19 встречались пациенты, которые не верили в коронавирус несмотря на свое тяжелое состояние



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Темпы вакцинации против COVID-19 в Украине:

Полную версию интервью с врачом Владимиром Ананевичем и его коллегами читайте позже в рамках проекта " Интервью24 ".

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 1 декабря, в Украине против коронавируса вакцинировали 210 869 человек. Первую дозу получили 74 855 человек, полностью иммунизированные – 136 014 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине вакцинировано против коронавируса 13 543 490 человек. 13 543 488 из них получили первую дозу препарата, 11 415 141 – вторую. Получили две дозы, а затем завершили иммунизацию – 11 415 141 человек.

Всего в стране проведено 24 958 629 прививок – и первой, и второй дозой.



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