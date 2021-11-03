Больше всего мотивирует людей вакцинироваться то, что это может предотвратить коронавирусную болезнь или осложнения от нее, а также то, что они не заразят других людей. Это также побудило уже вакцинированных людей.

Также на тему: Как вакцинация против коронавируса влияет на количество больных: опровергли популярный миф

Отношение украинцев к вакцинации против коронавируса

65% вакцинировались, чтобы не болеть и не иметь осложнений от COVID-19.

Лишь 14% отметили, что они сделали это из-за рекомендации работодателя или учреждения образования.

В целом 60% всех украинцев положительно относятся к вакцинации против COVID-19 и 62% соглашаются, что необходимо делать прививки.

54,6% невакцинированных делать COVID-прививки не собираются.



Вакцинация против коронавируса в Украине / Фото: ЮНИСЕФ

Почему украинцы отказываются от вакцинации

недоверие к вакцинам;

мнение, что вакцинация несет больше рисков, чем сам COVID-19;

не хотят переживать побочные реакции после прививки.

Почти 25% опрошенных считают, что имеют медицинские противопоказания к вакцинации против COVID-19, хотя абсолютные противопоказания смогли назвать менее 1% людей. Также те, кто не хотят вакцинироваться, не считают пандемию серьезной угрозой. По их мнению, COVID-19 не такая опасная болезнь, против которой надо прививаться вообще.

На решение о вакцинации влияют семейные врачи. 87% привитых украинцев сказали, что прислушались к совету врача относительно вакцинации. Из тех, кто еще не вакцинировался, 77% сделали бы это по рекомендации врача.

Как происходило исследование