Сколько невакцинированных украинцев готовы прививаться против COVID-19: опрос

3 ноября 2021 , 13:13
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Источник:

ЮНИСЕФ

54,6% опрошенных украинцев не готовы вакцинироваться против COVID-19. Впрочем, 42%, которые еще не вакцинировались против коронавируса, готовы прививаться при определенных условиях.

Больше всего мотивирует людей вакцинироваться то, что это может предотвратить коронавирусную болезнь или осложнения от нее, а также то, что они не заразят других людей. Это также побудило уже вакцинированных людей.

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Отношение украинцев к вакцинации против коронавируса

  • 65% вакцинировались, чтобы не болеть и не иметь осложнений от COVID-19.
  • Лишь 14% отметили, что они сделали это из-за рекомендации работодателя или учреждения образования.
  • В целом 60% всех украинцев положительно относятся к вакцинации против COVID-19 и 62% соглашаются, что необходимо делать прививки.
  • 54,6% невакцинированных делать COVID-прививки не собираются.


Вакцинация против коронавируса в Украине / Фото: ЮНИСЕФ

Почему украинцы отказываются от вакцинации

  • недоверие к вакцинам;
  • мнение, что вакцинация несет больше рисков, чем сам COVID-19;
  • не хотят переживать побочные реакции после прививки.

Почти 25% опрошенных считают, что имеют медицинские противопоказания к вакцинации против COVID-19, хотя абсолютные противопоказания смогли назвать менее 1% людей. Также те, кто не хотят вакцинироваться, не считают пандемию серьезной угрозой. По их мнению, COVID-19 не такая опасная болезнь, против которой надо прививаться вообще.

На решение о вакцинации влияют семейные врачи. 87% привитых украинцев сказали, что прислушались к совету врача относительно вакцинации. Из тех, кто еще не вакцинировался, 77% сделали бы это по рекомендации врача.

Как происходило исследование

  • Проводилось в сентябре-октябре 2021 года (до введения "красных зон") исследовательским агентством Info Sapiens.
  • Опрос осуществлялся методом телефонных интервью. Было опрошено 2 006 лиц старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.
  • Выборка представляет взрослое население Украины и соответствует данным Государственной службы статистики по состоянию на 1.01.2020 по полу, возрасту, размеру населенного пункта и макрорегиону.
Автор: Олександр Бевза