Сколько невакцинированных украинцев готовы прививаться против COVID-19: опрос
Источник:ЮНИСЕФ
54,6% опрошенных украинцев не готовы вакцинироваться против COVID-19. Впрочем, 42%, которые еще не вакцинировались против коронавируса, готовы прививаться при определенных условиях.
Больше всего мотивирует людей вакцинироваться то, что это может предотвратить коронавирусную болезнь или осложнения от нее, а также то, что они не заразят других людей. Это также побудило уже вакцинированных людей.
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Отношение украинцев к вакцинации против коронавируса
- 65% вакцинировались, чтобы не болеть и не иметь осложнений от COVID-19.
- Лишь 14% отметили, что они сделали это из-за рекомендации работодателя или учреждения образования.
- В целом 60% всех украинцев положительно относятся к вакцинации против COVID-19 и 62% соглашаются, что необходимо делать прививки.
- 54,6% невакцинированных делать COVID-прививки не собираются.
Вакцинация против коронавируса в Украине / Фото: ЮНИСЕФ
Почему украинцы отказываются от вакцинации
- недоверие к вакцинам;
- мнение, что вакцинация несет больше рисков, чем сам COVID-19;
- не хотят переживать побочные реакции после прививки.
Почти 25% опрошенных считают, что имеют медицинские противопоказания к вакцинации против COVID-19, хотя абсолютные противопоказания смогли назвать менее 1% людей. Также те, кто не хотят вакцинироваться, не считают пандемию серьезной угрозой. По их мнению, COVID-19 не такая опасная болезнь, против которой надо прививаться вообще.
На решение о вакцинации влияют семейные врачи. 87% привитых украинцев сказали, что прислушались к совету врача относительно вакцинации. Из тех, кто еще не вакцинировался, 77% сделали бы это по рекомендации врача.
Как происходило исследование
- Проводилось в сентябре-октябре 2021 года (до введения "красных зон") исследовательским агентством Info Sapiens.
- Опрос осуществлялся методом телефонных интервью. Было опрошено 2 006 лиц старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.
- Выборка представляет взрослое население Украины и соответствует данным Государственной службы статистики по состоянию на 1.01.2020 по полу, возрасту, размеру населенного пункта и макрорегиону.