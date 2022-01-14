Он составил 22,6 на 1 000 родов, по сравнению с 5,6 на 1 000 родов среди тех, кто не болел коронавирусом. Исследование провели на основе данных беременных жительниц Шотландии.

Внимание Гигиеническая гипотеза: почему вредно жить в стерильных условиях

Коронавирус и беременность

Как отмечают авторы работы, беременные женщины не склонны к большему риску заражения SARS-CoV-2, если сравнивать с теми, кто не носил ребенка.

Однако они чаще сталкиваются с вероятностью тяжелого течения недуга: попадают в больницы, нуждаются в инвазивной искусственной вентиляции легких. К тому же коронавирусная инфекция приводит к таким осложнениям беременности:

преэклампсия (это развитие артериальной гипертензии после 20-й недели беременности у женщины);

преждевременные роды;

смерть.

Внимание! Также Ученые выяснили, что тяжелые последствия инфекции для будущих матерей, включая госпитализацию в реанимацию, чаще всего встречались среди непривитых.

Показатель смертности

За время наблюдений завершились 117 190 беременностей, из них:

13 933 произошли раньше срока (из-за выкидыша, имплантации и развития плодного яйца вне матки или пузырного заноса);

еще 20 480 были прерваны;

79 148 закончились родами;

а по 3 629 случаям родов никакой информации не было.

В результате родов зафиксировали: 273 мертворожденных ребенка и 179 случаев детской смерти.

Стоит заметить, что среди беременных – только треть были привиты против COVID-19. Уровень инфицирования оставался самым высоким среди рожениц, проживающих в наиболее неблагополучных районах, а также среди молодых беременных.

Детали исследования Ученые использовали базу данных по вакцинации и случаев коронавируса среди жительниц Шотландии, которые ждали ребенка в период пандемии. В выборку вошли 144 548 беременностей у 130 875 женщин.

Как часто беременные попадают в больницу

С декабря 2020 года госпитализация понадобилась 823 больным Covid-19 беременным из 4 950 (16,6%), а 104 женщины (2,1%) направили в реанимацию.

Более 77% случаев заражения пришлись на будущих мам, которые на тот момент не были вакцинированы; 11,5% – на привитых одной дозой вакцины; 11,1% – на полностью вакцинированных.

Среди тех, кто попал в больницу – 91% были непривитые, а среди тех, кого положили в реанимацию, их доля достигала 98,1%.

Внимание Жизненно важно, – ВОЗ призвала привлекать беременных к испытаниям COVID-лекарств и вакцин

Беременные должны прививаться

Авторам отчета не удалось выяснить, прямо или косвенно коронавирусная болезнь способствовала преждевременным родам и смерти плода (или ребенка), поскольку доступа к полным медицинским записям у них не было.

Однако исследователи пришли к выводу, что беременные должны прививаться против коронавируса, чтобы избежать неблагоприятных результатов как для себя, так и для будущего ребенка.

Беременность и коронавирус: последние новости