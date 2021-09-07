Откуда взялась рекомендация в 10 тысяч шагов

В 1965 году японская компания Yamasa Clock рекламировала новый шагомер Manpo-kei, название устройства переводится как "10 тысяч шагов". Этот маркетинговый ход оказался настолько удачным, что миллионы людей поверили в то, что именно такое количество шагов предоставляет максимальную пользу для здоровья.

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Идею взяли на вооружение и другие производители различных устройств, и сегодня многие программы и смартчасы включают 10 тысяч шагов как норму ежедневной физической активности.

Стоит отметить, что было проведено немало исследований, в которых подтвердилась польза такой рекомендации, кроме того, давно нет никаких сомнений в том, что ходить пешком – это очень полезно и важно. Но вместе с тем появляется все больше доказательств того, что совсем необязательно так напрягаться, поскольку для поддержания здоровья в норме можно делать меньшее количество шагов.

Новое исследование физической активности

Ученые проанализировали результаты долгосрочного исследования с участием 2,1 тысячи мужчин и женщин в возрасте от 38 до 50 лет. Данные о физической активности собрали в период с 2005 по 2006 год. Исследователи разделили участников на три группы: на тех, кто проходил менее 7 тысяч шагов в день (пониженная физическая активность), до 10 тысяч шагов в день и более 10 тысяч. Ученые также учитывали другие параметры, например, интенсивность и скорость шага.

7000 шагов достаточно для поддержания здоровья

За состоянием здоровья добровольцев наблюдали около 11 лет, в течение которых участники регулярно заполняли анкеты о своем самочувствии. За этот период умерли 72 человека. После корректировки полученных данных с учетом возраста, наличия хронических заболеваний, вредных привычек и массы тела, ученые пришли к выводу, что 7 тысяч шагов в день снижают риск смертности на 50 – 70%.

Примечательно, что исследователи не нашли связи между интенсивностью шага и снижением риска смертности, то есть, неспешные прогулки имеют такой же эффект, как и энергичные.

Ранее ученые доказали, что организм может компенсировать сжигание калорий во время упражнений, экономя энергию, которая обычно идет на поддержание его основных функций. Из-за этого явления люди с ожирением так медленно теряют килограммы.