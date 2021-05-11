Сколько нужно есть зелени и овощей

Ученые и эксперты по питанию рекомендуют есть овощи и фрукты каждый день, чтобы быть здоровыми. ВОЗ говорит, что в день нужно съедать пять порций овощей, где одна порция – это 80 граммов.

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При этом 400 граммов – это общее количество овощей, фруктов и зелени, то есть не нужно принимать по 400 граммов томатов, огурцов и яблок отдельно. Одна порция – это примерно один банан, помидор или огурец.

Министерство сельского хозяйства США не использует граммы или порции – все измеряется чашками. Так, согласно рекомендациям, нужно съедать от одной до четырех чашек овощей и зелени в день, это примерно все те же 400 граммов. Точное количество зависит от пола и возраста.

Малыши от 12 до 23 месяцев от 2/3 до 1 чашки;

Дети 2-4 года 1-2 чашки, 5-8 лет от 1,5 до 2,5 чашек;

Девушки 9-13 лет от 1,5 до 3 чашек 14-18 лет от 2,5 до 3 чашек;

Ребята 9-13 лет от 2 до 3,5 чашек, 14-18 лет от 2,5 до 4 чашек;

Женщины 19 – 30 лет от 2,5 до 3 чашек, 31-59 лет от 2 до 3 чашек, 60 и более лет от 2 до 3 чашек;

Мужчины 19-30 лет от 3 до 4 чашек, 31-59 лет от 3 до 4 чашек, 60 и более лет от 2,5 до 3,5 чашек.

В каком виде потреблять зелень

Меню может быть разнообразным – от смузи из шпината, омлета с помидорами и каши с бананом до овощных гарниров с мясом, супов или нута. Подбирать можно на свой вкус, главное – придерживаться рекомендаций по норме.