Сколько нужно спать, чтобы дольше жить

При постоянной нехватке качественного сна, последствия начинают испытывать все системы организма. В первую очередь страдает работа мозга, в результате чего возникают проблемы с концентрацией, памятью и выражением эмоций.

Как происходило исследование

Национальные институты здоровья США (NIH) выделяют две основные фазы сна: быстрая (REM) и медленная (Не-REM). Последняя известна как "глубокий сон", в то время, как во время первой человек как раз и видит сны.

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Учитывая важность ночного отдыха для психического и физического здоровья исследовательская группа из Калифорнийского университета решили выяснить, сколько часов сна в сутки оптимально для человека.

Сколько нужно спать

В исследовании, которое длилось шесть лет с участием более одного миллиона добровольцев, ученые пришли к выводу, что лучше всего спать 7 часов в сутки.

По словам специалистов, такое количество часов оказалось связанным с долголетием и предотвращением риска преждевременной смерти. Более того, выяснилось, что сон более 7 часов был связан с меньшей продолжительностью жизни. Также ученые установили, что ночной отдых, который длится менее 5,5 часов, крайне негативно сказывается на здоровье.

NIH к недосыпанию отнесли и сон менее семи часов в сутки в целом.

Например, если недосыпать 2 часа ежедневно, через неделю у вас будет 14 часов недосыпания. Длительный сон в выходные дни может нарушить режим бодрствования, что также негативно отразится на здоровье,

– отметили ученые