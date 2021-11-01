Исследование сна пожилых людей

Чтобы выявить связь между продолжительностью сна и риском развития болезни Альцгеймера, ученые Вашингтонского университета провели исследование с участием 100 пожилых людей, которые ежегодно проходят оценку когнитивных функций.

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За качеством сна добровольцев наблюдали в течение 4 – 6 ночей с помощью портативного устройства энцефалографии. Участники сдали образцы спинномозговой жидкости для измерения уровней бета-амилоидов-пептидов, которые являются основным компонентом амилоидных бляшек при болезни Альцгеймера и тау-белка, еще одного маркера этого заболевания. Они также проходили серию нейропсихологических тестов.

Оптимальная продолжительность сна пожилых людей

У добровольцев, которые спали менее 4,5 часа или более 6,5 часа в сутки, было выявлено наибольшее снижение когнитивных функций со временем. У тех, чья продолжительность сна была в этом промежутке, показатели оставались стабильными. Эти результаты подтвердились даже после корректировки данных с учетом различных факторов, включая возраст, пол и уровни бета-амилоидов и тау-белка.

Все это свидетельствует о том, что существует временной диапазон, "золотая середина" продолжительности сна – 5 – 6 часов в сутки,

– сообщили авторы исследования.

Ученые отметили, что качество и продолжительность сна пожилых людей может служить еще одним маркером повышенного риска болезни Альцгеймера у пожилых людей.

Ранее в исследовании, которое длилось шесть лет с участием более миллиона добровольцев, ученые пришли к выводу, что молодым людям лучше всего спать семь часов в сутки.