Всемирная организация здравоохранения рекомендует уделять физическим упражнениям не менее 30 минут в день или 150 минут в неделю. Ученые из США и Великобритании решили проверить, насколько эти рекомендации помогают снизить риск ранней смерти.

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Они провели обзор шести исследований, в которых анализировалась физическая активность 130 тысяч человек, за состоянием здоровья которых следили от 4 до 14 лет.

Сколько времени нужно заниматься спортом

Результаты частично подтвердили выводы экспертов ВОЗ: 30 минут ежедневных физических упражнений (например, зарядки) снижают вероятность преждевременной смерти на 80%. Но только для тех счастливчиков, которые проводят в сидячем положении менее 7 часов в день. Людям, сидящим за рабочим столом 11 – 12 часов, физическая активность в таком объеме практически не имеет эффекта.

Другими словами, вам недостаточно поставить "галочку" в списке повседневных дел, чтобы сохранить свою жизнь. Если вы проводите много времени в сидячем положении, вам нужно больше активности, чем 30 минут упражнений,

– заявили авторы обзора.

Что делать, если не хватает времени

Если нет возможности уделять больше времени физической культуре, ученые рекомендуют добавить легкую активность в течение 4-5 часов – например:

дела по дому;

игры с детьми;

прогулка с собакой;

покупки в магазине.

Эти обыденные занятия в сочетании с упражнениями помогают снизить риск преждевременной смерти на 30%.