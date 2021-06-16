Четверть пациентов с COVID-19 имели постковідний синдром

Исследование от FAIR Health свидетельствует, что чаще всего через месяц после болезни люди жалуются на боль, одышку и гиперлипидемию.

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  • Долговременный COVID-19 чаще всего фиксировали у людей, которые имели тяжелое течение заболевания (50%).
  • В то же время признаки синдрома выявляли у тех, кто переболел коронавирусом в легкой форме (27,5%), а также у "значительной" доли бессимптомных пациентов (19%).

Что интересно, среди детей от 0 до 18 лет боль и одышка были двумя главными симптомами, но проблемы с кишечником заменили гиперлипидемию на третьем месте,
 – говорится в исследовании.

Ученые проанализировали данные почти 2 миллионов человек, у которых диагностировали COVID-19 в период с февраля по декабрь 2020 года.

От постковидного синдрома чаще страдают женщины

Большинство симптомов чаще встречались у женщин, но эксперты выделили 12 жалоб, о которых чаще всего сообщали мужчины, одна из которых – панкреатит.

Кроме того, к признакам постковидного синдрома отнесли тревогу, с которой столкнулось больше всего пациентов, депрессию, расстройства адаптации.