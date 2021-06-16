Сколько пациентов страдают от постковидного синдрома: новые данные

Американские эксперты заявили, что 23,2% пациентов с COVID-19 имели хотя бы один симптом постковидного синдрома через 30 и более дней после диагноза.

Четверть пациентов с COVID-19 имели постковідний синдром

Исследование от FAIR Health свидетельствует, что чаще всего через месяц после болезни люди жалуются на боль, одышку и гиперлипидемию.

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Долговременный COVID-19 чаще всего фиксировали у людей, которые имели тяжелое течение заболевания (50%).

В то же время признаки синдрома выявляли у тех, кто переболел коронавирусом в легкой форме (27,5%), а также у "значительной" доли бессимптомных пациентов (19%).

на боль (5,1%), одышку (3,5%), гиперлипидемию (3%), недомогание и утомляемость (2,9%) и гипертонию (2,4%).

Что интересно, среди детей от 0 до 18 лет боль и одышка были двумя главными симптомами, но проблемы с кишечником заменили гиперлипидемию на третьем месте,

– говорится в исследовании.

Ученые проанализировали данные почти 2 миллионов человек, у которых диагностировали COVID-19 в период с февраля по декабрь 2020 года.

От постковидного синдрома чаще страдают женщины

Большинство симптомов чаще встречались у женщин, но эксперты выделили 12 жалоб, о которых чаще всего сообщали мужчины, одна из которых – панкреатит.

Кроме того, к признакам постковидного синдрома отнесли тревогу, с которой столкнулось больше всего пациентов, депрессию, расстройства адаптации.

через 30 и более дней после первоначального диагноза 0,45% пациентов, которые были госпитализированы и выписаны, умерли.Доля не госпитализированных умерших больных составила 0,02%, а бессимптомных – 0,01%.