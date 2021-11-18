В Минздраве Украины уточнили, что речь идет о мониторинге соцсетей, "который помог получить 210 тысяч упоминаний о возможности подделать COVID-сертификат". В результате мониторинга все сообщения были переданы в правоохранительные органы.

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Какая ответственность за подделку сертификатов

Парламент 2 ноября принял в первом чтении законопроект №6084 о внесении изменений в Уголовный кодекс по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Законопроект предлагает установить ответственность за использование поддельных сертификатов вакцинации штраф от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен или ограничение свободы сроком до двух лет.

Законопроект также устанавливает ответственность медиков, которые подделывают сертификаты, они заплатят штраф от 34 тысяч гривен до 68 тысяч гривен или лишение свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от одного до трех лет.

Кроме того, за изготовление таких документов с целью продажи предусмотрен штраф от 85 тысяч гривен до 170 тысяч гривен или лишение свободы на срок до трех лет.

Коронавирус в Украине: коротко