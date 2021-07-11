Полностью иммунизированы 1 миллион украинцев

Всего привиты 2 298 302 человека, из них получили 1 дозу – 2 298 300 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 164 676 украинцев. Всего проведено 3 462 976 прививок.

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В частности, за прошедшие сутки вакцинировано 42 308 человек: одну дозу получили 21 074 человека, полностью иммунизированы – 21 234 человека.

В течение суток работали:

229 мобильных бригад,

475 пунктов прививки;

148 центров вакцинации.

Обратите внимание! В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 790 463 человека.



Статистика вакцинации по состоянию на 11 июля / Инфографика Минздрава

Какие вакцины используют в Украине

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 731 366,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 719 228,

AstraZeneca – 360 131,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Темпы вакцинации в стране

Вакцинальная кампания против коронавируса стартовала в Украине 24 февраля 2021 года. Сейчас в стране продолжается четвертый этап вакцинации.

В начале апреля Минздрав заявил о намерении обеспечить возможность прививки 60 – 70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.

Новый министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.

Из запланированных 5 миллионов вакцинированных украинцев по состоянию на начало июля – имеем 3 миллиона прививок. Если суточное количество проведенных прививок будет таким же – прогноз реальный.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

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