Сколько прививок против коронавируса провели в Украине: соответствует ли статистика плану
Источник:Минздрав
Вакцинальная компания идет по плану – по состоянию на 11 июля в Украине сделали более 3,4 миллиона прививок против COVID-19.
Полностью иммунизированы 1 миллион украинцев
Всего привиты 2 298 302 человека, из них получили 1 дозу – 2 298 300 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 164 676 украинцев. Всего проведено 3 462 976 прививок.
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В частности, за прошедшие сутки вакцинировано 42 308 человек: одну дозу получили 21 074 человека, полностью иммунизированы – 21 234 человека.
В течение суток работали:
- 229 мобильных бригад,
- 475 пунктов прививки;
- 148 центров вакцинации.
Статистика вакцинации по состоянию на 11 июля / Инфографика Минздрава
Какие вакцины используют в Украине
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 731 366,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 719 228,
- AstraZeneca – 360 131,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Темпы вакцинации в стране
Вакцинальная кампания против коронавируса стартовала в Украине 24 февраля 2021 года. Сейчас в стране продолжается четвертый этап вакцинации.
В начале апреля Минздрав заявил о намерении обеспечить возможность прививки 60 – 70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.
Новый министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.
Из запланированных 5 миллионов вакцинированных украинцев по состоянию на начало июля – имеем 3 миллиона прививок. Если суточное количество проведенных прививок будет таким же – прогноз реальный.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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