Об этом в интервью 24 каналу рассказала инфекционистка Леся Радковская. По ее словам, важнее клеточный иммунитет, который и реагирует на вирус и вырабатывает антитела.

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Сколько длится иммунитет к коронавирусу

По словам врача, болезнь новая и исследования продолжаются. Часть из них доказывает, если человек переболел, то у него на 6 месяцев есть иммунитет, но есть разные перипетии коронавируса.

Но мы не должны надеяться только на свой иммунитет, но и на себя. Во-первых, если будем соблюдать правила карантина, то уменьшим вероятность повторного инфицирования. Во-вторых, вакцинация,

– рассказала инфекционистка.

Течение повторного заражения коронавирусом

Леся Радковская “Из тех случаев, которые знаю лично, второй – тяжелее. Первые случаи были незначительные, возраст примерно 30-50 лет, тогда второе уже более сложное течение. Бывало и такое, что и первый, и второй раз легкий. Бывало в семье, что пол года назад – болела только жена и дети, а через пол года – только мужчины”



Все, что нужно знать о профилактике коронавируса / инфографика 24 канала