В новом исследовании проверяли, ухудшаются ли эти респираторы после обеззараживания. Это процесс, когда маска подвергается воздействию ультрафиолетового света или паров перекиси водорода (VHP), чтобы уничтожить какие-либо частицы вируса SARS-CoV-2.

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Маски работают и после дезинфекции

Ученые считают, что эти маски класса N95 можно безопасно обеззараживать не менее 25 раз в клинических условиях.

Справка. N95 – это тип маски, очень тесно прилегающей к лицу, чтобы создать уплотнение. Она должна отвечать классификации фильтрации воздуха N95 Национального института безопасности и гигиены США. Это означает, что маска фильтрует не менее 95% частиц в воздухе.



Респиратор N95 / Фото Getty Images

Интересно, что еще в начале пандемии было проведено исследование, показавшее, что N95 можно обеззаразить и повторно использовать несколько раз без ущерба для здоровья.

Уже в новых выводах американских ученых удалось доказать, что даже после 25 циклов обеззараживания с помощью паров перекиси водорода респиратор N95 так же хорошо прилегал к лицу и фильтровал воздух.

Большинство исследований было ограничено оценкой эффективности обеззараживания, фильтрации респиратора после 5 – 10 циклов или прилегания на манекенах. Мы стремились определить, повлияет ли повторная обработка на целостность респиратора N95 в течение 25 циклов обработки,

– говорится в исследовании.

Как проходило исследование

С июня по август 2020 года ученые исследовали 7 добровольцев, которые использовали респираторы 3M 1860/1860S N95.

Каждому подобрали маску соответствующего размера. Затем команда использовала VHP для обеззараживания респираторов после использования.

После того, как перекись водорода разложилась, они вернули респираторы добровольцам, чтобы проверить герметичность.

Так повторялось 25 раз подряд.

Нюансы. Каждые несколько циклов проводилось испытание на прилегание – специальное оборудование проверяло, сколько воздуха проникало через уплотнение.

Каждые 5 циклов проводили тестирование эффективности фильтрации и качественный тест на прилегание (это тест, во время которого маска признается неисправной).

После 25 циклов обеззараживания команда не выявила никаких изменений по сравнению с периодом первого цикла. Хотя маски могли прослужить еще дольше, исследователи заметили, что после 35 циклов начинают разрушаться крепления маски.

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Обработать маску в домашних условиях

Другое недавнее исследование, опубликованное в PLOS One, показало, что сухое тепло (например, в духовке) также может служить для обеззараживания. Так, при 100 градусах по Цельсию – 30 минут достаточно, чтобы убить частицы вируса SARS-CoV-2, но не повредить маску.