Сколько раз на самом деле можно дезинфицировать медицинскую маску
Источник:American Journal of Infection Control
Ученые решили проверить, можно ли одну и ту же защитную маску обеззараживать десятки раз подряд. Проверяли респиратор N95.
В новом исследовании проверяли, ухудшаются ли эти респираторы после обеззараживания. Это процесс, когда маска подвергается воздействию ультрафиолетового света или паров перекиси водорода (VHP), чтобы уничтожить какие-либо частицы вируса SARS-CoV-2.
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Маски работают и после дезинфекции
Ученые считают, что эти маски класса N95 можно безопасно обеззараживать не менее 25 раз в клинических условиях.Справка. N95 – это тип маски, очень тесно прилегающей к лицу, чтобы создать уплотнение. Она должна отвечать классификации фильтрации воздуха N95 Национального института безопасности и гигиены США. Это означает, что маска фильтрует не менее 95% частиц в воздухе.
Респиратор N95 / Фото Getty Images
Интересно, что еще в начале пандемии было проведено исследование, показавшее, что N95 можно обеззаразить и повторно использовать несколько раз без ущерба для здоровья.
Уже в новых выводах американских ученых удалось доказать, что даже после 25 циклов обеззараживания с помощью паров перекиси водорода респиратор N95 так же хорошо прилегал к лицу и фильтровал воздух.
Большинство исследований было ограничено оценкой эффективности обеззараживания, фильтрации респиратора после 5 – 10 циклов или прилегания на манекенах. Мы стремились определить, повлияет ли повторная обработка на целостность респиратора N95 в течение 25 циклов обработки,
– говорится в исследовании.
Как проходило исследование
- С июня по август 2020 года ученые исследовали 7 добровольцев, которые использовали респираторы 3M 1860/1860S N95.
- Каждому подобрали маску соответствующего размера. Затем команда использовала VHP для обеззараживания респираторов после использования.
- После того, как перекись водорода разложилась, они вернули респираторы добровольцам, чтобы проверить герметичность.
- Так повторялось 25 раз подряд.
Нюансы. Каждые несколько циклов проводилось испытание на прилегание – специальное оборудование проверяло, сколько воздуха проникало через уплотнение.
Каждые 5 циклов проводили тестирование эффективности фильтрации и качественный тест на прилегание (это тест, во время которого маска признается неисправной).
После 25 циклов обеззараживания команда не выявила никаких изменений по сравнению с периодом первого цикла. Хотя маски могли прослужить еще дольше, исследователи заметили, что после 35 циклов начинают разрушаться крепления маски.
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Обработать маску в домашних условиях
Другое недавнее исследование, опубликованное в PLOS One, показало, что сухое тепло (например, в духовке) также может служить для обеззараживания. Так, при 100 градусах по Цельсию – 30 минут достаточно, чтобы убить частицы вируса SARS-CoV-2, но не повредить маску.