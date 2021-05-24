Как происходило исследование

В новой научной работе авторы проанализировали данные почти 17 тысяч женщин в возрасте старше 60 лет, участвовавших в крупном исследовании женского здоровья (Women's Health Study). Они носили шагомеры, которые фиксировали количество и тип ходьбы, с 2011 по 2015 год. За женщинами наблюдали до конца 2019 года.

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Ранее другие ученые на этой же группе женщин показали, что женщины, которые проходят 4400 шагов в день, живут значительно дольше, чем их сверстники, которые проходят меньше. Дистанция более 7500 шагов в день не приносила дополнительной пользы участницам.

Авторы нового исследования дополнили эти данные. Они отдельно подсчитали количество шагов, которые женщины делали во время различных типов ходьбы:

ходьба короткими, которая часто прерываются, периодами - преимущественно во время рутинных дел;

длительных периодов непрерывной ходьбы, более 10 минут.

Ходить на короткие дистанции тоже полезно

Оказалось, что тип ходьбы "короткими перебежками" тоже полезен для здоровья. Чем больше шагов делали женщины в таком режиме, тем дольше они жили, независимо от того, как много шагов они делали при более длительном движении.

При коротких дистанциях польза для здоровья росла в зависимости от количества шагов.

Она переставала увеличиваться после 4500 шагов.

Каждые 1000 шагов в день были связаны со снижением риска смерти за время исследования на 28%.

При непрерывной ходьбе с каждыми последующими 2000 шагов риск смерти сокращался на 32%.

Авторы исследования указывают, что пожилым людям сложно выполнять программы упражнений. Поэтому многие из них могут и более удобным для себя просто начать больше ходить, делать больше работ по дому и в саду, парковаться дальше от места назначения и так далее.