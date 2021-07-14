Какие виды рака возникают чаще

Основная доля онкозаболеваний пришлась на рак пищевода (189700 случаев), рак печени (154700) и рак молочной железы (98300). За ними следовали рак толстой кишки, рак горла и злокачественные опухоли ротовой полости.

Также на тему: Ученые нашли механизм, который может помочь остановить распространение раковых клеток опухоли

Ученые использовали оценки употребления алкоголя в 2020 году, которые получили из опросов, данных производства и продажи.

в новом исследовании умеренным считалось употребление эквивалента от 0 до 20 граммов чистого спирта в день;

рискованным – от 20 до 60 граммов;

тяжелым – более 60 граммов в день.

Чтобы рассчитать вклад алкоголя в онкологическую заболеваемость, ученые воспользовались более ранними научными данными.

Даже умеренное употребление алкоголя вызывает рак

Рискованный и тяжелый режимы выпивания были связаны с 39% и 47% новых случаев рака, связанных с алкоголем, в 2020 году. Умеренное употребление алкоголя тоже, согласно новым данным, не всегда проходило бесследно, оно стало причиной 14% случаев рака этой группы. Чаще всего рак вследствие употребления алкоголя развивался в Восточной и Центральной Азии и Восточной Европе.

Наше исследование подчеркивает вклад даже сравнительно небольших доз алкоголя в развитие рака. Это тревожный факт, но он указывает на то, что даже небольшие изменения в характере употребления на общественном уровне может положительно сказаться на будущей онкологические заболеваемости,

– отметили ученые.

Авторы указывают, что оценивать количество случаев рака, связанных с алкоголем, крайне сложно. Это связано с тем, что четверть продаж алкоголя не фиксируется в государственных документах. В связи с этим, значение этого вредоносного аспекта может быть недооцененным.