Лечение одного госпитализированного с коронавирусной инфекцией COVID-19 пациента "стоило" Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) 45 тысяч гривен.

На протяжении апреля-декабря за лечение госпитализированных пациентов с коронавирусом НСЗУ выплатила 11,4 миллиарда гривен – почти 45 тысяч гривен на одного пациента. Об этом пишет Правительственный портал.

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Всего за этот период учреждения экстренной медицинской помощи получили более 19 миллирдов гривен за предоставление помощи пациентам с COVID-19 или подозрением на него.

Что известно о госпитализированных пациентах в период с апреля по декабрь 2020 года

В течение апреля-декабря были госпитализированы 253 тысячи пациентов с коронавирусом.

Из них в отделении интенсивной терапии находилось почти 50 тысяч пациентов.

Доля госпитализированных пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии в течение 2020 года составляла 19,6%.

К слову, в декабре по сравнению с ноябрем, количество пациентов, госпитализированных с COVID-19 уменьшилось на 3 тысячи – до 60 тысяч. Больше всего пациентов с коронавирусом в декабре госпитализировали в Киеве – более 6 тысяч, а также в Одесской области - 4 139 человек, Днепропетровской – 3 869 человек, Харьковской – 3 617 человек.

Количество пациентов, которые были подключены к источникам кислорода в декабре выросло на 4 тысячи – до 50 тысяч. Это составило 69% от всех пролеченных в декабре пациентов.

В отделении интенсивной терапии медицинскую помощь получали более 13 тысяч пациентов, на 348 госпитализированных больше, чем в ноябре. Кроме того, количество пациентов, нуждающихся подключении к аппарату искусственной вентиляции легких выросло до 6 тысяч человек,

– сообщили в НСЗУ.



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