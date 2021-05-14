По словам Степанова, средняя цена одной дозы вакцины против коронавирус в Украине составляет 7,52 долларов (примерно 193 гривен). Об этом министр рассказал в эфире одного из телеканалов.

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Максим Степанов “Мы не можем разглашать цену, у нас достаточно жесткая конфиденциальность договоров. Но могу сказать, что в целом на все эти вакцины мы тратим 240,5 миллионов долларов – на 32 миллиона доз вакцины. Это с доставкой, логистикой, операционными затратами. Путем нехитрых манипуляций вы увидите, что средняя цена одной дозы вакцины для Украины составляет 7,52 долларов”.

Какие вакцины законтрактовала Украина:

Степанов рассказал, что через организацию Crown Agents Украина законтрактовала 32 миллиона доз вакцины:

20 миллионов доз вакцины от Pfizer-BioNTech,

10 миллионов доз от Novavax,

2 миллиона AstraZeneca (CoviShield).

Добавим, что еще 8 миллионов вакцин бесплатно поступают в Украину в рамках инициативы COVAX. Кроме этого, Украиной законтрактовано 1 миллион 915 тысяч доз вакцины CoronaVac.

Следующая партия вакцин должна прибыть в Украину уже с 17 мая. К нам поступит препарат производства компаний Pfizer и BioNTech.

Темпы вакцинации в стране

Источник: фейсбук Максима Степанова