Украина подписала с китайской компанией Sinovac Biotech соглашение, согласно которому стоимость одной дозы вакцины против коронавируса составляет 504 гривны.

Относительно стоимости других вакцин пока неизвестно. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава.

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Первый договор Украина подписала с компанией Синовак, которая завоевала авторитет во всем мире. Цена, по которой Украина покупает 1 дозу вакцины у этого производителя, составляет 504 гривны. Такая стоимость вакцин против COVID-19 этой компании – для подавляющего большинства стран, и является приемлемой,

– заявил Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул, что он не имеет права разглашать стоимость вакцин других производителей "из-за жестких контрактных правил неразглашения информации". Он добавил только, что вакцины находятся примерно в одном ценовом диапазоне.

"Могу заверить, что они примерно в таком диапазоне цен, по которым покупает вакцины весь мир", – добавил Максим Степанов.

Напомним, Украина получит 16 миллионов доз вакцин против коронавируса в рамках программы COVAX. 1,8 миллиона доз вакцин заказали у компании Sinovac.

Что известно о плане вакцинации от COVID-19

16 декабря 2020 года Комитет Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал парламенту принять проект постановления "О Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19".

В то же время Министерство здравоохранения предложило утвердить Национальный план на уровне приказа Минздрава, а не Кабинета министров.

18 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что основной целью Национального плана вакцинации от коронавируса является прививание 50% населения, то есть почти 21 миллиона человек.

Сейчас соответствующий план предусматривает 4 этапа и приоритетные группы, однако его будут обновлять.



4 этапа вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала