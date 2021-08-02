Препараты от Pfizer и Moderna подорожали для ЕС: сколько стоит 1 доза вакцины от COVID-19

Производители вакцины Pfizer и Moderna повысили стоимость на свои препараты для Европейского Союза. Американские лекарства подорожали на 25% и 12% соответственно.

В СМИ попали контракты на поставку вакцин. В Евросоюзе уже согласились закупать американские препараты по повышенным ценам.

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Сколько стоит вакцина от Pfizer и Moderna

Согласно контрактам, ранее одна доза вакцины от Pfizer стоила 15,5 евро. Зато теперь производитель увеличил цену более чем на 25% – до 19,5 евро.

Компания Moderna повысила стоимость своих вакцин от COVID-19 более чем на 12%. Если раньше 1 доза этого препарата стоила примерно 22,6 доллара, то теперь цена выросла до 25,5 долларов.

Почему вакцина для ЕС становится дороже

В Еврокомиссии подписали новые контракты с производителями вакцин. Они предусматривают, что в страны ЕС к 2023 году поставят до 2,1 миллиарда доз препаратов.

По информации СМИ, условия контрактов пересмотрели после того, как данные третьей фазы испытаний показали, что мРНК-вакцины от Pfizer и Moderna имеют более высокие показатели эффективности, чем более дешевые векторные вакцины, разработанные AstraZeneca и Johnson & Johnson.