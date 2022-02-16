Тест на антиген обнаруживает вирусоспецифические белки, которые образуются в носогорле при размножении вируса, в то время как ПЦР тесты позволяют выявить сам вирусный генетический материал в образце.

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Сколько стоят тесты на антиген в разных странах мира

Австралия

В конце января в Австралии пенсионерам и владельцам льготных карт разрешили получить доступ к 10 безвозмездным экспресс-тестам на антиген в течение трех месяцев через аптекаря. Но регулятор по вопросам конкуренции выразил обеспокоенность, что экспресс-тесты на антиген часто стоят от 20 до 30 австралийских долларов (400 – 600 гривен) за тест, а иногда и более 70 австралийских долларов (1 400 гривен) за тест в небольших розничных торговых точках . И это несмотря на то, что оптовые цены варьируются от 3,95 до 10 австралийских долларов.

Бельгия

В Бельгии цена таких тестов в аптеках составляет около 6 – 8 евро (190 – 155 гривен). Это выше, чем в других странах, таких как Франция и Нидерланды.

Это при том, что в супермаркетах они стоят около 3 евро. Но цены в аптеках начинают снижаться – на этой неделе одна крупная аптечная сеть объявила, что начала продавать подобные тесты по 1,99 евро.

Франция

Самостоятельные тесты во Франции стоят от 4 до 5 евро в аптеках и около 1,25 евро в супермаркетах.

ЮАР

Между тем, в Южной Африке экспресс-тесты на антигены продаются по цене 380 ZAR (более 780 гривен), а ПЦР-тесты стоят вдвое дороже.

Испания

Режимы тестирования в Испании отличаются по регионам. В первую очередь в регионе Мадрида правительство уже распространило 5 миллионов бесплатных тестов на антиген, которые можно получить в аптеках столицы и ее окрестностей. В середине января правительство Испании ограничило цену тестов на антигены в аптеках на уровне 2,94 евро. К тому же тестовые наборы продавали по цене около 10 евро.

Таиланд

В Таиланде наборы для тестирования антигенов продаются онлайн, в магазинах и аптеках по цене от 50 бат (43 гривны). Правительство также начало продавать тесты на антигены по 35 бат (30 гривен) в восьми городах в Бангкоке и в интернете.

США

В США стоимость и доступность экспресс тестирования на антиген значительно отличается в зависимости от места жительства и медицинской страховки. Экспресс-тест на антиген может стоить около 15 долларов (421 гривна) в аптеке или супермаркете, но с января по всей стране значительно увеличилось количество мест, где тест можно сделать бесплатно.

С 15 января частные медицинские страховые компании обязаны покрывать расходы на проведение до восьми экспресс-тестов на дому.

Обратите внимание: в украинских аптеках самостоятельные экспресс-тесты на антиген к коронавирусу стоят от 200 гривен.