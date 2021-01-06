В мире из-за пандемии COVID-19 начали постепенно вакцинировать население. В частности, это сделали уже в ряде стран.

Сейчас вакцинировать людей от коронавируса начали уже в 30 странах мира. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

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Согласно данным ВОЗ, в первую очередь там вакцинируют людей, которые находятся в группе высокого риска.

Обратите внимание! Всемирная организация здравоохранения приняла первую вакцину против COVID-19. Препарат производства Pfizer/BioNTech внесли в перечень препаратов, рекомендованных для экстренного использования. Подробнее об этом – читайте здесь.

Было также приятно видеть начало внедрения вакцины AstraZeneca в первой стране,

– отметили в ВОЗ.

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Справка. Первой страной, которая начала использовать вакцину AstraZeneca стала Великобритания. В то же время в начале декабря 2020 года там также начали вакцинировать людей препаратом от Pfizer и BioNTech. Подробнее об этом – читайте здесь.

Вакцина от COVID-19: что известно