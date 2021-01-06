Сколько стран уже начали вакцинацию от COVID-19: данные ВОЗ
В мире из-за пандемии COVID-19 начали постепенно вакцинировать население. В частности, это сделали уже в ряде стран.
Сейчас вакцинировать людей от коронавируса начали уже в 30 странах мира. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.
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Согласно данным ВОЗ, в первую очередь там вакцинируют людей, которые находятся в группе высокого риска.
Было также приятно видеть начало внедрения вакцины AstraZeneca в первой стране,
– отметили в ВОЗ.
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Вакцина от COVID-19: что известно
- По состоянию на утро 6 января во 35 странах мира было введено более 15 миллионов доз вакцин против коронавируса.
- Сначала это делали благодаря препарату от Pfizer и BioNTech. Эффективность этой вакцины составляет 95%. Препарат называется Comirnaty. Это двухкомпонентная вакцина, которую вводят в руку дважды с интервалом не менее 21 дня.
- Еще одна вакцина – AsrtaZeneca Оксфордского университета. Ее эффективность составляет в среднем 70%. Однако этот показатель вырос до 90% в группе добровольцев, которым сначала давали половину дозы, а затем полную дозу.
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