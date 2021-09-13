Сколько свободного времени нужно для счастья: спойлер – слишком много губительно для психики

Отдых от работы и других забот и заниматься тем, что приносить удовольствие – это точно доставляет удовольствие. Когда у человека слишком много свободного времени, это может иметь обратный эффект.

Американские психологи обнаружили, что существует предел, после которого наступает снижение субъективного ощущения счастья из-за отсутствия производительности и цели.

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Детали исследования

Ученые из Университета Пенсильвании проанализировали данные 21 736 американцев, участвовавших в опросе в 2012-2013 годах.

Они подробно описывали все, что делали в течение суток, указав время и продолжительность всех занятий, а также оценивали собственный уровень удовлетворенности.

Результаты показали, что с увеличением свободного времени повышалось и ощущение счастья опрошенных, но примерно после 2 – 5 часов роста, это ощущение снижалось.

Также они изучили данные 13 639 жителей США. Участников спрашивали о количестве свободного времени в будние дни, просили оценить чувство удовлетворенности по шкале от одного до четырех.

И снова высокий уровень свободного времени коррелировал со счастьем, но до определенного предела.



Слишком много свободного времени может стать причиной подавленного настроения / Фото Unsplash

Для того чтобы лучше понять этот феномен, исследователи провели несколько экспериментов:

в первом участников просили представить, что в течение ближайшего полугода у них будет определенное количество свободного времени: у кого-то – 15 минут в день, у кого-то – 3,5 часа, и 7 часов.

во втором эксперименте психологи изучали роль производительности: участников попросили представить, что у них появились или 3,5 свободных часа в день, или 7, но при этом они тратят это время на что-то полезное (прогулки, хобби, занятия спортом) или впустую (просмотр телепередач или скроллинг лент в соцсетях).

Первая группа испытывала стресс из-за потенциальной невозможности заняться своими делами, а третья чувствовала себя менее продуктивной, чем те, кто был во второй.Те, участники, которые имели больше свободного времени, рассказали, что испытывали меньше удовольствия занимаясь непродуктивными делами. Однако