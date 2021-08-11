Прогноз ученых касательно развития эпидемии и анализ действующей ситуации – неутешительный. Так, мощную новую волну можно ожидать, когда доля заражения штаммом Дельта достигнет примерно 90% от новых случаев.

Обратите внимание Эпидемия холеры продолжается: болезнь унесла жизни 816 человек в Нигерии с начала года

Хотя величина доли Дельты для Украины на данный момент – неизвестна,

– отметили ученые.

Как защититься от Дельта-штамма?

От Дельта-штамма и его осложнений можно защититься только вакцинацией. Прививки можно сделать в ближайшем пункте прививки или в центре массовой вакцинации.

Если вы маломобильный человек или работаете в компании, где есть более 50 желающих сделать прививку, то можно вызвать мобильную бригаду.