Сколько точно Дельта-штамма в Украине – неизвестно, – ученые о том, когда ждать большую вспышку

Ученые Национальной академии наук Украины спрогнозировали, когда ждать высоких темпов роста заболеваемости коронавирусом. Говорят, это тесно связано со штаммом Дельта.

Размер доли заражений Дельта-штаммом

Прогноз ученых касательно развития эпидемии и анализ действующей ситуации – неутешительный. Так, мощную новую волну можно ожидать, когда доля заражения штаммом Дельта достигнет примерно 90% от новых случаев.

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Хотя величина доли Дельты для Украины на данный момент – неизвестна,

– отметили ученые.

Как защититься от Дельта-штамма? От Дельта-штамма и его осложнений можно защититься только вакцинацией. Прививки можно сделать в ближайшем пункте прививки или в центре массовой вакцинации. Если вы маломобильный человек или работаете в компании, где есть более 50 желающих сделать прививку, то можно вызвать мобильную бригаду.

Темпы роста болезни

Ученые отметили, что несмотря на определенное торможение в последние дни, риски взрывчатых темпов роста заболеваемости остаются существенными.

"Количество положительных тестов на прошлой неделе уже выросло в 1,5 раза. Эти темпы могут быть превзойдены в ближайшее время из-за увеличения доли штамма Дельта среди случаев болезни", – говорится в сообщении.

Коронавирус в Украине: последние данные

Со вчерашнего дня, 10 августа, в Украине коронавирусом SARS-CoV-2 заболели 1 122 человека. Среди новых заболевших – 54 детей и 31 медик. Кроме этого, коронавирус унес жизни еще 25 человек.

В целом с начала пандемии коронавирусом заболели – 2 261 354 лица в Украине. Выздоровели – 2 193 752 лица, но, к сожалению, умерли от болезни – 53 149 человек.

Ранее сообщалось, что среднее количество новых больных коронавирусом за сутки в Украине начнет расти в ближайшие недели.

Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала