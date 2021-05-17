Также почти половина украинцев считает, что критика отдельными политиками действий власти по борьбе с пандемией коронавируса скорее вредит борьбе с заболеваемостью. 26% – противоположного мнения.
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Сколько украинцев думают, что болели коронавирусом
- 25% отметили, что лично болели коронавирусом, 69% – не болели;
- 64% тех, кто болел COVID-19, обращались за помощью к врачам государственных учреждений здравоохранения по вопросам лечения, 36% – не обращались;
- 52% тех, кто обратился за помощью к государственной медицине во время болезни, оценили качество полученной консультации или лечение на хорошо и отлично;
- 26% – на удовлетворительно;
- 22% – на плохо и ужасно.
Отношение к вакцине против COVID-19
61% поддерживают производство всех вакцин в Украине, даже если они будут дороже иностранных. 32% – не поддерживают такую идею. 74% считают, что Украине нужно начать разработку собственной вакцины от коронавируса COVID-19. Противоположное мнение имеют 21%.
В апреле 2021 года 43% украинцев были готовы сделать прививку от COVID-19 в ближайшие несколько месяцев. При этом ответили, что не готовы, 52% украинских респондентов.