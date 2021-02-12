Две трети украинцев (65%) готовы получить вакцину против коронавирусной инфекции, если препарат будет общедоступным, безопасным и эффективным.

Как говорится в результатах международного опроса Gallup International, который в Украине проводили фонд "Демократические инициативы" и КМИС, в целом по миру о готовности вакцинироваться заявляют 67% респондентов.

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Четвертая часть (26%) опрошенных, вероятнее всего, откажется от возможности получить вакцину от коронавируса. 8% колеблются относительно прививки.

В Украине 65% населения согласны вакцинироваться от COVID-19, 52% респондентов считают, что украинцы будут вакцинированы.

53% респондентов во всем мире считают, что большинство людей в их странах вакцинировалось бы, если бы существовала доступная вакцина, которая будет считаться безопасной и эффективной.

В то же время 17% считают, что большинство в их стране не согласится на введение вакцины. 22% опрошенных ответили, что в этом вопросе не будет явного большинства.

Как происходило исследование

Gallup International было опрошено 44 796 человек в 47 странах мира в течение октября-декабря 2020 года.

В каждой стране было проведено собеседование с представительной выборкой из примерно 1000 мужчин и женщин. Погрешность опроса составляет от + 3-5% на уровне 95% доверия.



Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала