Сколько украинцев готовы сделать прививку вакциной Covieshield
С начала пандемии количество украинцев, которые хотят вакцинироваться, возросло. Но сделать это препаратом Covieshield готовы лишь 27% граждан.
Источник:Рейтинг
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". Исследование проводилось 18 – 19 марта.
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Отношение к вакцинации против коронавируса
Опрос показал, что начало вакцинации против коронавируса несколько повысило желание делать прививки:
- 38% готовы сделать платную прививку,
- вакцинироваться бесплатно готовы 47%;
- 50% не готовы вакцинироваться даже бесплатно.
Это больше желающих, чем в прошлом месяце (в феврале были готовы 32% и 39% соответственно). Если государство будет страховать от побочных эффектов, готовность бесплатно прививаться возрастает до 57%, 40% – все равно не готовы.
Как украинцы относятся к вакцине Covieshield
Сделать прививку вакциной Covieshield готовы лишь 27% украинцев. Не хотят делать прививки этим препаратом – 67%. Хотя в целом прививаться от COVID-19 больше готовы старшие опрошенные.
В готовности прививаться Covieshield эта тенденция исчезает, особенно в категории старших женщин. В целом те, кто не боятся заболеть, верят в мифы о коронавирусе и вакцине, менее готовы вакцинироваться любой вакциной,
– говорится в сообщении.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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