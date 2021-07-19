Кроме того, 47% родителей готовы провакцинировать собственных детей против COVID-19, если за рубежом будет доказана безопасность и эффективность вакцины для этой возрастной группы.

К теме Moderna в Украине: эффективность препарата, побочные эффекты и кого будут вакцинировать

Географическое соотношение

Больше всего родителей "за" вакцинацию проживает на западе Украины – 52% готовы прививать ребенка в случае доказанной безопасности вакцины.

На юге Украины таких родителей всего 25%.



Треть украинцев готова вакцинировать своих детей против коронавируса / Инфографика Фонд "Демократические инициативы"

Гендерный разрез

В то же время женщины, по сравнению с мужчинами, негативнее настроены относительно вакцинации детей.

51% женщин высказались против вакцинации даже если будет доказана ее безопасность. Среди мужчин против было 43%.

Что известно о вакцинации против COVID-19 среди детей

К слову, в Украине Минздрав изучает возможность прививки детей против коронавируса.

В ВОЗ подтвердили, что подростков можно прививать против COVID-19, но пока лишь вакциной Pfizer.

Интересно Нет прививки – нет школы: почему вакцинация теперь обязательна и что делать тем, кто против