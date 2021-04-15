Подавляющее большинство украинцев поддерживает отказ от российской вакцины "Спутник V". Исследование ее эффективности неоднократно подвергали сомнению.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг". Он состоялся 24 – 28 марта.

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Как украинцы относятся к вакцине "Спутник V"

63% поддерживают то, что в Украине не планируют использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V";

23% – имеют противоположное мнение, их больше среди жителей Юга и Востока.

Согласно опросу 35% респондентов назвали коронавирус ключевой проблемой страны. Около 30% считают, что президент Зеленский и Министерство здравоохранения эффективно реагируют на угрозу коронавируса, большая часть опрошенных считают, что неэффективно. 18% считают эффективным реагирование Кабинета Министров Украины и Верховной Рады, более 60% – неэффективным.

Что известно о "Спутник V"

Источник: DW