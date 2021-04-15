Сколько украинцев хотят получить российскую вакцину против коронавируса
Подавляющее большинство украинцев поддерживает отказ от российской вакцины "Спутник V". Исследование ее эффективности неоднократно подвергали сомнению.
Источник:Рейтинг
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг". Он состоялся 24 – 28 марта.
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Как украинцы относятся к вакцине "Спутник V"
- 63% поддерживают то, что в Украине не планируют использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V";
- 23% – имеют противоположное мнение, их больше среди жителей Юга и Востока.
Согласно опросу 35% респондентов назвали коронавирус ключевой проблемой страны. Около 30% считают, что президент Зеленский и Министерство здравоохранения эффективно реагируют на угрозу коронавируса, большая часть опрошенных считают, что неэффективно. 18% считают эффективным реагирование Кабинета Министров Украины и Верховной Рады, более 60% – неэффективным.
Что известно о "Спутник V"
Источник: DW
- Россия зарегистрировала вакцину от COVID-19 "Спутник V" в августе 2020 года перед проведением последней фазы клинических испытаний.
- Это вызвало обеспокоенность в медицинском сообществе по поводу эффективности и безопасности российской вакцины.
- Российская вакцина "Спутник V" еще не получила одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA), однако это не помешало национальным регуляторам ряда стран ЕС разрешить применение российской вакцины.
- Ученые Словацкого государственного института контроля за лекарственными средствами провели исследование и заявили, что вакцина "Спутник V", которую Россия продала в Евросоюз, не идентична той, которую одобрил авторитетный журнал The Lancet.
- EMA начнет расследование того, противоречат ли клинические испытания российской вакцины "Спутник V" этическим и научным стандартам.
- За последнее время в России умерли 4 человека после прививки "Спутником V", еще 6 человек имели серьезные побочные эффекты.
- ВОЗ также еще не одобрила "Спутник V".
- По информации российского производителя, "Спутник V" имеет эффективность 91,6%.
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