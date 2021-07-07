Сколько украинцев имеют коллективный иммунитет к коронавирусу

Предварительные результаты исследования Минздрава свидетельствуют, что иммунитет против коронавируса имеет треть граждан Украины. Министерство проводило исследование совместно со Всемирным банком и Украинским институтом социсследований имени Яременко.

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкий сообщил предварительные результаты исследования коллективного иммунитета в Украине. Пока они не окончательные – группа социологов и медработников будет посещать украинские домохозяйства весь июль 2021 года.

К теме Когда украинцы перестанут носить маски: ответ санитарного врача страны

Людей будут опрашивать и делать им бесплатный тест на антитела к COVID-19.

В настоящее время в исследовании приняли участие около 6 тысяч человек. 33% из них имеют определенный иммунитет к коронавирусу,

– рассказал Радуцкий.

Во время следующего этапа исследования в Минздраве планируют определить, каким образом антитела образовались в организме этих людей.

Важно определить, значительна ли доля тех, кто переболел в легкой форме и даже не догадывался, что был инфицирован,

– рассказал нардеп.

Окончательные данные исследования планируют опубликовать в конце августа 2021 года.

Ранее главный санврач страны Игорь Кузив отметил, что украинцам пока рано рассчитывать на коллективный иммунитет. Поскольку количество вакцинированных и даже переболевших в стране еще низкое.

Учитывая темпы вакцинации в осенний период Украине может выйти на 50 – 60% иммунитета. Но и этого недостаточно для того, чтобы снять маски.

Заболеваемость коронавирусом в Украине: последние данные

Источник: МОЗ