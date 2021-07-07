Сколько украинцев имеют коллективный иммунитет к коронавирусу
Источник:РБК-Украина
Предварительные результаты исследования Минздрава свидетельствуют, что иммунитет против коронавируса имеет треть граждан Украины. Министерство проводило исследование совместно со Всемирным банком и Украинским институтом социсследований имени Яременко.
Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкий сообщил предварительные результаты исследования коллективного иммунитета в Украине. Пока они не окончательные – группа социологов и медработников будет посещать украинские домохозяйства весь июль 2021 года.
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Людей будут опрашивать и делать им бесплатный тест на антитела к COVID-19.
В настоящее время в исследовании приняли участие около 6 тысяч человек. 33% из них имеют определенный иммунитет к коронавирусу,
– рассказал Радуцкий.
Во время следующего этапа исследования в Минздраве планируют определить, каким образом антитела образовались в организме этих людей.
Важно определить, значительна ли доля тех, кто переболел в легкой форме и даже не догадывался, что был инфицирован,
– рассказал нардеп.
Ранее главный санврач страны Игорь Кузив отметил, что украинцам пока рано рассчитывать на коллективный иммунитет. Поскольку количество вакцинированных и даже переболевших в стране еще низкое.
Учитывая темпы вакцинации в осенний период Украине может выйти на 50 – 60% иммунитета. Но и этого недостаточно для того, чтобы снять маски.
Заболеваемость коронавирусом в Украине: последние данные
Источник: МОЗ
- За минувшие сутки, 6 июля, в стране выявили 610 новых больных коронавирусом. Среди них 40 детей и 20 медработников.
- В больницы госпитализировали 458 больных с осложненным течением болезни. Еще 33 пациента ушли из жизни.
- За все время пандемии в Украине зафиксировали 2 238 974 больных COVID-19. 2 174 353 из них уже выздоровели, но 52 537 пациентов – умерли.