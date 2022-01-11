Сколько украинцев могут умереть от коронавируса в 2022 году

Об этом в интервью заявил главный санврач Игорь Кузин. Он подчеркнул, что прививка защищает от тяжелого течения болезни и смерти.

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Игорь Кузин “У нас достаточно амбициозные планы по вакцинации – по крайней мере 70% взрослого населения до конца 2022 года. То есть, количество смертей будет зависеть от темпов вакцинальной кампании. Мы не ожидаем, что 2022 год будет хуже 2021”.

По словам Кузина, сложно спрогнозировать какие-то цифры, но, по его мнению, 100 тысяч смертей от ковида в 2022 году – несколько завышенные прогнозы. Это самый плохой сценарий.

Он привел данные нескольких исследований, согласно которым почти 60% украинцев понимают необходимость проведения вакцинации. Но часть из этих 60% откладывает прививку. Потому что на них влияет мнение врачей, коллег или они ждут завершения исследований.

По моему убеждению, 60% людей, которые готовы вакцинироваться, это та цифра, которую можно достичь в 2022 году. Также мы рассчитываем на 10% тех, кто потенциально считает, что вакцинация им не нужна, потому что у них есть противопоказания по болезням,

– сказал Кузин.

Темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании привили 14 842 428 человек, из них:

получили первую дозу – 14 842 426 человек;

получили две дозы – 14 039 548 человека;

получили дополнительную дозу – 6 669 человек;

бустерную дозу – 28 085 человек.

В общей сложности провели 28 916 728 прививок, 48% украинцев уже привиты.