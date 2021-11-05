Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который провела исследовательская компания Gradus Research вскоре после того, как в некоторых регионах Украины ввели карантинные ограничения.

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Сколько невакцинированных готовы сделать прививку

Лишь 4% из 237 опрошенных, которые еще не имеют прививки против COVID-19, готовы рассмотреть вероятность вакцинации, чтобы иметь меньше ограничений во время карантина. Еще 6% заявили, что будут постоянно проходить тесты на COVID-19. Трудно было ответить на вопрос 21% украинцев.

Из 1000 опрошенных 12% уже сделали прививки от коронавируса одной дозой вакцины, 43% – полностью вакцинировались двумя дозами. 15% еще не привились от COVID-19, однако планируют это сделать. 24% респондентов не вакцинировались и не собираются. Трудности с ответом на этот вопрос возникли у 6% украинцев.

Почему украинцы отказываются от вакцинации

Те 237 участников опроса, которые не собираются вакцинироваться от COVID-19, рассказали о причинах своего решения:

Не доверяют вакцине от COVID-19 (без уточнения) – 20%

Считают вакцину малоисследованной/непроверенной – 14%

Считают вакцину вредной/не доверяют безопасности – 11%

Не хотят (без уточнения) – 9%

Не видят смысла/потребности вакцинироваться – 6%

Имеют противопоказания – 6%

Не верят в вакцинацию в целом – 5%

Не верят в эффективность вакцины – 5%

Не доверяют качеству/составу вакцины – 4%

Переболели COVID-19 – 4%

Боятся побочных эффектов – 4%

Боятся (без уточнения) – 3%

Не хотят быть подопытными – 2%

Отпугивает принудительность вакцинирования – 2%

Полагаются на собственный иммунитет – 2%

Другое – 5%

Затрудняются ответить – 8%

Как проходило исследование