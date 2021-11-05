Сколько украинцев не будут делать прививки и соблюдать карантинные правила
Источник:НВ
38% украинцев не планируют тестироваться и вакцинироваться против COVID-19. Они считают, что на них не влияют карантинные ограничения. 29% украинцев не пойдут на такие меры, даже если почувствуют влияние ограничений.
Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который провела исследовательская компания Gradus Research вскоре после того, как в некоторых регионах Украины ввели карантинные ограничения.
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Сколько невакцинированных готовы сделать прививку
Лишь 4% из 237 опрошенных, которые еще не имеют прививки против COVID-19, готовы рассмотреть вероятность вакцинации, чтобы иметь меньше ограничений во время карантина. Еще 6% заявили, что будут постоянно проходить тесты на COVID-19. Трудно было ответить на вопрос 21% украинцев.
Из 1000 опрошенных 12% уже сделали прививки от коронавируса одной дозой вакцины, 43% – полностью вакцинировались двумя дозами. 15% еще не привились от COVID-19, однако планируют это сделать. 24% респондентов не вакцинировались и не собираются. Трудности с ответом на этот вопрос возникли у 6% украинцев.
Почему украинцы отказываются от вакцинации
Те 237 участников опроса, которые не собираются вакцинироваться от COVID-19, рассказали о причинах своего решения:
- Не доверяют вакцине от COVID-19 (без уточнения) – 20%
- Считают вакцину малоисследованной/непроверенной – 14%
- Считают вакцину вредной/не доверяют безопасности – 11%
- Не хотят (без уточнения) – 9%
- Не видят смысла/потребности вакцинироваться – 6%
- Имеют противопоказания – 6%
- Не верят в вакцинацию в целом – 5%
- Не верят в эффективность вакцины – 5%
- Не доверяют качеству/составу вакцины – 4%
- Переболели COVID-19 – 4%
- Боятся побочных эффектов – 4%
- Боятся (без уточнения) – 3%
- Не хотят быть подопытными – 2%
- Отпугивает принудительность вакцинирования – 2%
- Полагаются на собственный иммунитет – 2%
- Другое – 5%
- Затрудняются ответить – 8%
Как проходило исследование
- Опрос был проведен методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus.
- Онлайн-панель Gradus отражает структуру населения городов с числом жителей более 50 тысяч в возрасте 18 – 60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону.
- Период проведения поля – с 17:20 до 23:10 3 ноября 2021 года. Размер выборки – 1000 респондентов.